Под Рязанью вылетевший на «встречку» ВАЗ врезался в «Ниссан»

Во вторник, 30 января, под Рязанью столкнулись ВАЗ-2115 и Nissan Almera. Об этом сообщила
Авария произошла около 18:00 на 15-м километре трассы Рязань — Ряжск. По предварительной версии, 62-летний житель Кораблинского района на «пятнадцатой» превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался в иномарку под управлением 42-летнего рязанца.
В результате ДТП пострадала 42-летняя пассажирка Nissan. С травмами она обращалась в больницу.
Проверка продолжается, обстоятельства происшествия устанавливаются.