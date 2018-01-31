29% молочной продукции в Рязанской области является подделкой. Об этом сообщили на
В сообщении отметили, что на долю больниц приходится 41% фальсификата, в образовательных учреждениях — 42%.
Помимо рязанских производителей, недобросовестными оказались предприятия Омской, Брянской, Курской, Орловской, Костромской, Нижегородской, Новосибирской, Московской, Ивановской, Ростовской, Белгородской областей, республик Марий Эл и Татарстана.
За выпуск в обращение некачественной продукции, находившейся в обороте в Рязанской области, суд приостановил работу московского ООО «Белмолоко» на 60 суток. Привлечены к ответственности и иные недобросовестные предприниматели регионов.
Также к административной ответственности привлчены «Ухоловский молочный завод», «Рыбновский молочный завод», «Тырновский молочный завод», «ОптТорг», а также три поставщика фальсифицированной продукции, которые поставляли ее как в учреждения здравоохранения, так и образования.