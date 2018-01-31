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13:18, 31 января 2018 1 701
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Почти треть молочной продукции в Рязанской области является подделкой — Россельхознадзор

Почти треть молочной продукции в Рязанской области является подделкой — Россельхознадзор

29% молочной продукции в Рязанской области является подделкой. Об этом сообщили на сайте регионального Россельхознадзора.

В сообщении отметили, что на долю больниц приходится 41% фальсификата, в образовательных учреждениях — 42%.

Помимо рязанских производителей, недобросовестными оказались предприятия Омской, Брянской, Курской, Орловской, Костромской, Нижегородской, Новосибирской, Московской, Ивановской, Ростовской, Белгородской областей, республик Марий Эл и Татарстана.

За выпуск в обращение некачественной продукции, находившейся в обороте в Рязанской области, суд приостановил работу московского ООО «Белмолоко» на 60 суток. Привлечены к ответственности и иные недобросовестные предприниматели регионов.

Также к административной ответственности привлчены «Ухоловский молочный завод», «Рыбновский молочный завод», «Тырновский молочный завод», «ОптТорг», а также три поставщика фальсифицированной продукции, которые поставляли ее как в учреждения здравоохранения, так и образования.


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11 часов назад
Подводные камни беспроцентной рассрочки

Подводные камни беспроцентной рассрочки

Можно ли на самом деле оформить кредит без процентов, не переплачивая ни рубля?

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