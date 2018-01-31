«Памятник сносить не будем». В Рязани обсудили реконструкцию площади Ленина

Во вторник, 30 января, вопрос рассмотрели в дискуссионном клубе «Коловрат».

В обсуждении поучаствовали автор проекта Илья Стюхин, губернатор Николай Любимов, политики, архитекторы, общественные деятели, сотрудники ГИБДД.

Глава региона отметил, что в городе есть проблема с проведением праздников. По его словам, собираться около МКЦ на площади Победы неудобно, кроме того пешеходная улица Почтовая пользуется популярностью у жителей и туристов, поэтому ее необходимо продолжить.

«Проект сделали качественно и интересно. Мы уменьшаем количество парковок на площади, но не хотим ограничивать права автолюбителей. Хаотичная стоянка в центре Рязани смотрится не очень красиво», — подчеркнул губернатор.

После вступительного слова проект представил архитектор Илья Стюхин и предложил задавать «острые» вопросы и высказывать предложения.

И.о. главного архитектора Дмитрий Васильченко отметил, что ему сразу понравился проект.

«Он позволит соединить пешеходную зону от ЦПКиО до Лесопарка. Это будет хорошим мостиком для создания целой пешеходной системы Рязани», — отметил он.

По его словам, конфликтной точкой является светофор на улице Горького, который появится на новой развязке.

Васильченко отметил, что минтранс разработал варианты, в котором светофор не потребуется, а основной поток машин проследует по улице Маяковского. «Проект обоснованный. Более того, он не требует ничего сносить, поэтому масштабных затрат не потребуется», — заключил он.

В ходе обсуждения площадь предложили переименовать и обратили внимание на «коммуникации», которые могут не выдержать.

И.о. мэра Сергей Карабасов рассказал, что в феврале на Ленина проведут Масленицу.

Губернатор также заверил, что памятник Ленину сносить никто не собирается

«По результатам обсуждения будут приняты решения. У нас немного времени, хотелось бы завершить ее в 2018 году», — подчеркнул Любимов.