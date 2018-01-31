Около детского сада в центре Рязани незаконно продавали сигареты

Около детского сада в центре Рязани незаконно продавали табачные изделия. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Табачные изделия продавали в магазине «Магнит у дома», расположенном по адресу: улица Кудрявцева, дом №56.
В соответствии с федеральным законом продажа табачных изделий на расстоянии менее чем через сто метров от образовательных учреждений.
Расстояние до данного магазина составляло 35 метров, в связи с чем прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.53 КоАП РФ в отношении директора магазина «Магнит у дома».
Постановление направили для рассмотрения в управление Роспотребнадзора по Рязанской области.