Международный день без интернета рязанцы провели в сети

Оператор Tele2 подвел итоги активности абонентов 28 января — в день проведения международной акции «День без интернета». Жители Рязанского региона предпочли не отказываться от общения онлайн, сообщили в компании.

«28 января рязанские клиенты Tele2 скачали 32 Тб интернет-трафика. Этого объема хватило бы на просмотр онлайн около 47 тысяч фильмов в HD-качестве или на загрузку в соцсети или мессенджеры примерно 112 млн фотографий», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что по сравнению с воскресеньем неделей ранее в день международной акции объем скачиваемого трафика не уменьшился, а вырос на 4%. Количество совершенных рязанцами звонков при этом осталось на том же уровне. «Это говорит о том, что жители региона предпочитают чаще общаться в соцсетях и мессенджерах», — пояснили в компании.

«По данным аналитической компании Mediascope, более половины населения России постоянно используют мобильный интернет. Мы прогнозируем, что в скором времени голосовое общение уйдет на второй план, уступив место мессенджерам и соцсетям. Такая статистика отвечает на вопрос, почему рязанцы все же предпочли использовать интернет в день международной акции. А мы, в свою очередь, делаем все, чтобы выходить в мировую сеть жителям региона было удобно. Однако напоминаем, что отдых от интернета иногда все же надо устраивать», — прокомментировала коммерческий директор рязанского филиала Tele2 Татьяна Буркова.

Услуги скоростного интернета оператора в стандарте 4G доступны для 78% жителей Рязанской области, 3G — для 80%. «При этом оператор продолжает расширять покрытие сети. Так, в январе 2018 года сеть 3G развернули в селах Дядьково, Криуша, Клекотки и Погост. В результате скоростной интернет по приятным ценам стал доступен для еще более четырех тысяч местных жителей», — заключили в Tele2.