Глава Рязани Владислав Фролов рассказал в очередном выпуске программы «Поговорим» канала ТКР о реализации в городе федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
«В этом году подход будет комплексным. Будут выбираться общие придомовые территории с большим количеством домов. Программой предусмотрено софинансирование со стороны жильцов не менее 10%. Собрать по 500 рублей с квартиры — не такая большая сумма, но это будет двор мечты, с парковочным пространством, мощной спортивной зоной, детской зоной, ландшафтной зоной, скамейками, урнами», — подчеркнул Фролов.
Он напомнил, что реализация программы началась в Рязани в 2017 году. Глава города отметил, что были выделены колоссальные бюджетные средства и в основной массе их использовали на асфальтировку.
«Было асфальтировано 200 дворов. По закону средства всех бюджетов: федерального, областного и городского сливаются в одну программу, и 30% идет на благоустройство территорий общего пользования. В 2017 году в рамках этой программы отремонтировали часть Лыбедского бульвара», — рассказал глава города.
Фролов посетовал, что ремонт дворов начали поздно, кто-то в сентябре, а кто-то в ноябре. При этом на каждый двор подрядчик дает гарантию в четыре года, все недостатки будут переделывать за его счет.