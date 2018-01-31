Джигарханяна госпитализировали в бессознательном состоянии с инфарктом

Актера и режиссера Армена Джигарханяна снова доставили в больницу в Москве. Об этом сообщил источник в медицинских кругах, передает
«Армена Борисовича опять госпитализировали в одну из столичных больниц, но на этот раз с сердечным приступом в бессознательном состоянии. Сейчас ему нужен покой и лечение», — сказал собеседник агентства.
«Приступ Джигарханяна связан с тем, что он недолечил пневмонию, поэтому произошли осложнения, ему понадобилась срочная госпитализация», — уточнил он.
В театре Джигарханяна информацию о госпитализации подтвердили. Там уточнили, что актер попал в больницу во вторник, 30 января.
«За всю историю он в больнице больше трех дней не выдерживает, он человек экспрессивный, может и завтра выйти из больницы», — рассказал представитель театра по связям с общественностью и СМИ Вячеслав Дьяченко.
Напомним, в середине января Джигарханяна уже
Фото из группы «