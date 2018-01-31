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15:43, 31 января 2018 1 145
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Джигарханяна госпитализировали в бессознательном состоянии с инфарктом

Джигарханяна госпитализировали в бессознательном состоянии с инфарктом

Актера и режиссера Армена Джигарханяна снова доставили в больницу в Москве. Об этом сообщил источник в медицинских кругах, передает ТАСС.

«Армена Борисовича опять госпитализировали в одну из столичных больниц, но на этот раз с сердечным приступом в бессознательном состоянии. Сейчас ему нужен покой и лечение», — сказал собеседник агентства.

«Приступ Джигарханяна связан с тем, что он недолечил пневмонию, поэтому произошли осложнения, ему понадобилась срочная госпитализация», — уточнил он.

В театре Джигарханяна информацию о госпитализации подтвердили. Там уточнили, что актер попал в больницу во вторник, 30 января.

«За всю историю он в больнице больше трех дней не выдерживает, он человек экспрессивный, может и завтра выйти из больницы», — рассказал представитель театра по связям с общественностью и СМИ Вячеслав Дьяченко.

Напомним, в середине января Джигарханяна уже госпитализировали с подозрением на гипертонический криз.

Фото из группы «Театр п/р. Армена Джигарханяна» «ВКонтакте»


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