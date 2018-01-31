Уже более 28 тысяч рязанцев проголосовали за пространства, которые благоустроят в этом году на средства, полученные в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил
По состоянию на 29 января обработали 28 тыс 416 анкет. Как отметили в мэрии, только за выходные, 27-28 января, опросные пункты посетили 9 тыс 122 человека (32% от общего количества опрошенных с 16 января). «Существующая динамика показывает, что заинтересованность жителей возрастает», — подчеркнули в сообщении.
Сбор мнений продлится до 9 февраля. До 16 февраля появится информация о 12 территориях-лидерах. Для них дизайнеры и архитекторы создадут проекты, которые опубликуют на сайте горадминистрации для общественного обсуждения с 1 по 15 марта.
18 марта на рейтинговом голосовании рязанцы выберут четыре объекта в городе, которые, по их мнению, «требуют благоустройства в первую очередь». В каждом районе города благоустроят по одному общественному пространству.
Оставить свои пожелания можно по следующим адресам:
- ТРЦ «Виктория Плаза», Первомайский проспект, дом №70 корпус 1;
- ТЦ «Барс на Московском», Московское шоссе, дом №5-а;
- ТК «Полетаевский», улица Гагарина, дом №164;
- ТЦ «Квартал», улица Станкозаводская, дом №31;
- ТРЦ М5 Молл, Московское шоссе, дом №65-а;
- ТРЦ «Премьер», Московское шоссе, дом №21;
- ТЦ «Европа», улица Советской Армии, дом №9-а;
- ТЦ «Европа», улица Новоселов, дом №62;
- гипермаркет «Зельгрос», Восточная окружная дорога, строение №15;
- ТЦ «Атрон Сити», улица Ленина, дом №21;
- ТРЦ «Круиз», Солотчинское шоссе, дом №11;
- ТРЦ «Малина», улица Соборная, дом №15-а.