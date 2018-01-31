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8:44, 31 января 2018 757
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Более 28 тысяч рязанцев проголосовали за пространства, которые благоустроят в этом году 3

Более 28 тысяч рязанцев проголосовали за пространства, которые благоустроят в этом году

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Уже более 28 тысяч рязанцев проголосовали за пространства, которые благоустроят в этом году на средства, полученные в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

По состоянию на 29 января обработали 28 тыс 416 анкет. Как отметили в мэрии, только за выходные, 27-28 января, опросные пункты посетили 9 тыс 122 человека (32% от общего количества опрошенных с 16 января). «Существующая динамика показывает, что заинтересованность жителей возрастает», — подчеркнули в сообщении.

Сбор мнений продлится до 9 февраля. До 16 февраля появится информация о 12 территориях-лидерах. Для них дизайнеры и архитекторы создадут проекты, которые опубликуют на сайте горадминистрации для общественного обсуждения с 1 по 15 марта.

18 марта на рейтинговом голосовании рязанцы выберут четыре объекта в городе, которые, по их мнению, «требуют благоустройства в первую очередь». В каждом районе города благоустроят по одному общественному пространству.

Оставить свои пожелания можно по следующим адресам:

  • ТРЦ «Виктория Плаза», Первомайский проспект, дом №70 корпус 1;
  • ТЦ «Барс на Московском», Московское шоссе, дом №5-а;
  • ТК «Полетаевский», улица Гагарина, дом №164;
  • ТЦ «Квартал», улица Станкозаводская, дом №31;
  • ТРЦ М5 Молл, Московское шоссе, дом №65-а;
  • ТРЦ «Премьер», Московское шоссе, дом №21;
  • ТЦ «Европа», улица Советской Армии, дом №9-а;
  • ТЦ «Европа», улица Новоселов, дом №62;
  • гипермаркет «Зельгрос», Восточная окружная дорога, строение №15;
  • ТЦ «Атрон Сити», улица Ленина, дом №21;
  • ТРЦ «Круиз», Солотчинское шоссе, дом №11;
  • ​ТРЦ «Малина», улица Соборная, дом №15-а.

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