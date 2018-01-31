В феврале акцию по раздельному сбора мусора проведут в четырех районах Рязани. Расписание опубликовала региональная общественная организация «Экологический рязанский альянс»:
- 3 февраля акция пройдет у «Барса на Есенина»;
- 10 февраля — перед магазином «Сорока» на улице Гагарина;
- 17 февраля — на Московском шоссе перед бывшим «Планетарием»;
- 24 февраля — на остановке «Городская больница №11» на улице Новоселов.
С 10:00 до 12:00 рязанцы смогут сдать на переработку чистые пластик (1, 2, 4, 5, 6 и мягкая упаковка), бумагу, металл, стекло. Кроме того, отдельно можно принести пластиковые крышки, деньги от переработки которых ЭРА передаст в фонд помощи «ПроДетство».
Более подробную информацию об акции можно получить в