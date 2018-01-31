Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:58, 31 января 2018 579
 0    0

Акцию по раздельному сбора мусора проведут в четырех районах Рязани

Акцию по раздельному сбора мусора проведут в четырех районах Рязани

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В феврале акцию по раздельному сбора мусора проведут в четырех районах Рязани. Расписание опубликовала региональная общественная организация «Экологический рязанский альянс»:

  • 3 февраля акция пройдет у «Барса на Есенина»;
  • 10 февраля — перед магазином «Сорока» на улице Гагарина;
  • 17 февраля — на Московском шоссе перед бывшим «Планетарием»;
  • 24 февраля — на остановке «Городская больница №11» на улице Новоселов.

С 10:00 до 12:00 рязанцы смогут сдать на переработку чистые пластик (1, 2, 4, 5, 6 и мягкая упаковка), бумагу, металл, стекло. Кроме того, отдельно можно принести пластиковые крышки, деньги от переработки которых ЭРА передаст в фонд помощи «ПроДетство».

Более подробную информацию об акции можно получить в группе проекта или по телефону 513-400.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:46, 31 января 2018
«Памятник сносить не будем». В Рязани обсудили реконструкцию площади Ленина
11:18, 31 января 2018
В полночь на четверг стартует онлайн-продажа абонементов в рязанскую филармонию
11:05, 31 января 2018
«Звездный» отряд рязанского «Сельхоза» начал поход с Ряжского района
10:18, 31 января 2018
Первый городской праздник на площади Ленина пройдет в феврале
10:09, 31 января 2018
В Шиловском районе открыли переправу через Оку
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
«Мармакс» предложил рязанцам коммерческую недвижимость в ЖК «Наследие» и клубном доме «Легенда Горького»

«Мармакс» предложил рязанцам коммерческую недвижимость в ЖК «Наследие» и клубном доме «Легенда Горького»

Отмечается, что у «Наследия» и «Легенды Горького» удачная локация, что позволяет «без труда добраться до них из любого района города».

Популярное
Комментируемое
Новое
8:50, 19 января 2018 40 339
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
12:33, 24 января 2018 20 900
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
11:28, 19 января 2018 18 948
Рязанка Наталья Соболева появилась на страницах Playboy Южной Африки 9
9:39, 30 января 2018 18 724
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 5
9:26, 21 января 2018 17 461
Подморозит. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю января
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум