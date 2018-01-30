Заблокированным жителям Заборья проложат новую дорогу. Об этом сообщил прокурор области Олег Черныш.
По его словам, средства на новую дорогу уже заложены в бюджет.
«Сейчас решается вопрос о передаче части земли из Рязани в район», — заявил прокурор.
Также он отметил, что газовую трубу, которая проходит по дороге, хотят спрятать под землю.
«Там собственник мешает этому процессу, он не хочет, чтобы она проходила по частной территории», — подчеркнул Черныш.
Напомним, санаторий «Старица» и жители Заборья спорят из-за дороги к их домам, проходящей по территории здравницы. Люди утверждают, что их заблокировали, поскольку альтернативного пути к их домам нет. «Старица», в свою очередь, приводит в доказательство документы на землю и утверждает, что у местных жителей есть другой проезд к их домам.
Ранее глава администрации Заборьевского сельского поселения Виктор Сидоров пообещал до ноября