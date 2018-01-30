Рязанская мэрия нашла деньги на изучение пассажиропотока

Изучение пассажиропотока в Рязани завершится летом 2018 года. Об этом сообщил вице-мэр Владимир Луканцов в эфире Рязанского областного радио. «В начале февраля стартуют торги, которые мы объявили на отбор организации, которая будет проводить анализ ситуации, связанной с общественным транспортом в Рязани», — сказал Луканцов.
Он отметил, что анализ будут проводить в течение трех месяцев, торги также продлятся около трех месяцев.
«Примерно к середине года мы выходим на некие понимания и заключения», — отметил Луканцов.
Ранее стало известно, что на изучение пассажиропотока в Рязани
Для изучения пассажиропотока в
Напомним, администрация заявила, что в Рязани будет разработана