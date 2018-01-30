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12:53, 30 января 2018 2 647
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Рязанская мэрия нашла деньги на изучение пассажиропотока 7

Рязанская мэрия нашла деньги на изучение пассажиропотока

Изучение пассажиропотока в Рязани завершится летом 2018 года. Об этом сообщил вице-мэр Владимир Луканцов в эфире Рязанского областного радио. «В начале февраля стартуют торги, которые мы объявили на отбор организации, которая будет проводить анализ ситуации, связанной с общественным транспортом в Рязани», — сказал Луканцов.

Он отметил, что анализ будут проводить в течение трех месяцев, торги также продлятся около трех месяцев.

«Примерно к середине года мы выходим на некие понимания и заключения», — отметил Луканцов.

Ранее стало известно, что на изучение пассажиропотока в Рязани хотят потратить более трех миллионов. Однако ранее эти средства в городской бюджет на 2018 год заложены не были.

Для изучения пассажиропотока в 24 новых вместительных маршрутках планировали установить камеры видеонаблюдения.

Напомним, администрация заявила, что в Рязани будет разработана новая концепция развития транспорта.


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