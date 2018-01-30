В США пообещали скорое введение санкций по «кремлевскому докладу». Об этом заявил американский министр финансов Стивен Мнучин на слушаниях в банковском комитете Сената, передает «
«Вы увидите [санкции] в течение последующих нескольких месяцев. Может быть и месяца, но я хочу быть осторожен с такими обещаниями», — сказал чиновник. При этом он не уточнил, применят ли ограничительные меры к России в целом, ко всем участникам списка или выборочно.
Напомним, во вторник, 30 января власти США опубликовали «кремлевский список», в который вошли российские миллиардеры (96 человек), главы госкомпаний и банков, а также правительство РФ в полном составе. Всего в перечне 210 человек.