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21:26, 30 января 2018 252
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В США пообещали скорое введение санкций по «кремлевскому докладу»

В США пообещали скорое введение санкций по «кремлевскому докладу»

Фото: Pixabay.com

В США пообещали скорое введение санкций по «кремлевскому докладу». Об этом заявил американский министр финансов Стивен Мнучин на слушаниях в банковском комитете Сената, передает «Интерфакс».

«Вы увидите [санкции] в течение последующих нескольких месяцев. Может быть и месяца, но я хочу быть осторожен с такими обещаниями», — сказал чиновник. При этом он не уточнил, применят ли ограничительные меры к России в целом, ко всем участникам списка или выборочно.

Напомним, во вторник, 30 января власти США опубликовали «кремлевский список», в который вошли российские миллиардеры (96 человек), главы госкомпаний и банков, а также правительство РФ в полном составе. Всего в перечне 210 человек.


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