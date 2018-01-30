В Рязанской области осудят за сбыт поддельных купюр и кражу электросушилки

В Рязанской области осудят 27-летнего жителя Москвы за сбыт поддельных банкнот, а также кражу электросушилки. Об этом сообщил сайт Скопинского районного суда.
В сентябре 2016 года мужчина, находясь в Москве, приобрел у неустановленного следствием лица поддельные купюры образца 1997 года достоинством в пять тысяч рублей каждая. Далее он прибыл в Скопин, где в различных торговых местах в декабре 2016 года покупал товары и платил за них поддельными купюрами.
Таким образом он получал подлинные деньги в виде сдачи.
Также мужчина обвиняется в краже автоматической электросушилки для рук из одного из кафе в Скопине, чем нанес владелице материальный ущерб на сумму 11 тысяч 655 рублей.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям 186 части 1, 186 части 1 и 158 части 1 УК РФ.
Дело назначили к слушанию на 12 февраля 2018 года.