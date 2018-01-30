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11:17, 30 января 2018 482
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В Рязани сняли на видео гнавшего на «красный» маршрутчика

В Рязани сняли на видео гнавшего на «красный» маршрутчика

В понедельник, 29 января, в Рязани сняли на видео маршрутчика, который проехал на запрещающий сигнал светофора. Ролик опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Инцидент произошел около «Барса» на Московском шоссе. На кадрах видно, что микроавтобус продолжает движение уже после того, как перестал мигать «желтый» и загорелся «красный». При этом в маршрутку чуть не врезались автомобили, которые начали движение на «зеленый».

«А потом спрашивают, почему маршрутки с пассажирами переворачиваются? Маршрутчик спешит за очередными 23 рублями. На этот раз фортануло…» — написал автор видео.


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