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12:34, 30 января 2018 1 119
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В России планирут ужесточить правила интернет-торговли

В России планирут ужесточить правила интернет-торговли

Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект, который ужесточит требования к торговым платформам в интернете. Об этом пишет «Коммерсант».

По словам начальника правового управления ФАС Артема Молчанова, эти нововведения «в условиях цифровизации экономических процессов смогут эффективно защитить конкуренцию».

Предлагается ввести понятие «сетевого эффекта»: от числа пользователей платформы будут получать преимущества, в том числе за счет сбора и обработки данных. Благодаря ему площадку могут признать доминирующей, даже если владеющая ей компания занимает меньше 35% товарного рынка.

Также вводится понятие «ценовой алгоритм», программное обеспечение для расчета и контроля цен. ФАС предлагает усилить ответственность за их использование. Например, применение ценовых роботов станет обстоятельством, отягчающим административную ответственность при злоупотреблении доминирующим положением, манипулировании ценами и других нарушениях.

Кроме того, документ предлагает расширить полномочия ФАС: если компания не будет исполнять предписаний службы, последняя сможет потребовать в суде запретить оборот товаров этой компании.

Иностранным компаниям ФАС также сможет разрешить использовать в России их интеллектуальную собственность без согласия компании «на условиях, определенных антимонопольным органом».

Предложения ФАС означают, что, например, «Яндекс.Маркет» может быть признан доминирующим игроком. Представители AliExpress и «Яндекс.Маркета» не ответили на запросы издания, другие участники рынка считают, что предложения ФАС избыточны.


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