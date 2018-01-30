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8:00, 30 января 2018 1 445
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В Пронском районе столкнулись такси и грузовик

В Пронском районе столкнулись такси и грузовик

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Во вторник, 30 января, в Пронском районе столкнулись Hyundai Solaris и «ГАЗ 66». Авария произошла в 2:16 на 238-м километре федеральной дороги М-6 «Каспий», сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Есть пострадавшие.

На место выезжали трое пожарных на одном автомобиле.


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