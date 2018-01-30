В Пронском районе столкнулись такси и грузовик

Во вторник, 30 января, в Пронском районе столкнулись Hyundai Solaris и «ГАЗ 66». Авария произошла в 2:16 на 238-м километре федеральной дороги М-6 «Каспий»,
Есть пострадавшие.
На место выезжали трое пожарных на одном автомобиле.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Во вторник, 30 января, в Пронском районе столкнулись Hyundai Solaris и «ГАЗ 66». Авария произошла в 2:16 на 238-м километре федеральной дороги М-6 «Каспий»,
Есть пострадавшие.
На место выезжали трое пожарных на одном автомобиле.
© RZN.info
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