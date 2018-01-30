Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:34, 30 января 2018 1 143
 0    0

В Пронском районе собака покусала двух женщин

В Пронском районе собака покусала двух женщин

Фото: Pixabay.com

В Орловском поселении Пронского района собака покусала двух женщин. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Медики не подтвердили у пострадавших диагноз «бешенство». Опасения местных жителей были связаны с участившимися выходами лис к людям.

«На недавнем сходе, — говорит глава поселения Наталья Воробьева, — жалобы на диких лис звучали со всех сторон, погубили всю птицу в сарае и у Нины Борисовой, и у Татьяны Балабошиной».

Лис также неоднократно замечали и в других пронских населенных пунктах. По мнению начальника районной ветстанции Виктора Жарикова, дикие животные из-за изменившейся погоды вынуждены искать пищу рядом с домами людей.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
18:58, 30 января 2018
В Рязанской области объявили метеопредупреждение
16:34, 30 января 2018
В Пронском районе собака покусала двух женщин
15:22, 30 января 2018
В среду в Рязанской области будут сильный ветер и метель
12:36, 30 января 2018
Рязанцы смогут сообщить о лесном пожаре через приложение
9:19, 30 января 2018
Плавт и нимфы стрекоз. В Окском заповеднике открыли витрину с обитателями водоемов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
13 часов назад
«Мармакс» предложил рязанцам коммерческую недвижимость в ЖК «Наследие» и клубном доме «Легенда Горького»

«Мармакс» предложил рязанцам коммерческую недвижимость в ЖК «Наследие» и клубном доме «Легенда Горького»

Отмечается, что у «Наследия» и «Легенды Горького» удачная локация, что позволяет «без труда добраться до них из любого района города».

Популярное
Комментируемое
Новое
8:50, 19 января 2018 40 136
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
12:33, 24 января 2018 20 752
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
11:28, 19 января 2018 18 767
Рязанка Наталья Соболева появилась на страницах Playboy Южной Африки 9
9:39, 30 января 2018 17 629
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 4
9:26, 21 января 2018 17 427
Подморозит. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю января
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум