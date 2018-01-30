В Пронском районе собака покусала двух женщин

В Орловском поселении Пронского района собака покусала двух женщин. Об этом сообщило издательство «
Медики не подтвердили у пострадавших диагноз «бешенство». Опасения местных жителей были связаны с участившимися выходами лис к людям.
«На недавнем сходе, — говорит глава поселения Наталья Воробьева, — жалобы на диких лис звучали со всех сторон, погубили всю птицу в сарае и у Нины Борисовой, и у Татьяны Балабошиной».
Лис также неоднократно замечали и в других пронских населенных пунктах. По мнению начальника районной ветстанции Виктора Жарикова, дикие животные из-за изменившейся погоды вынуждены искать пищу рядом с домами людей.