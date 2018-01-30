Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:10, 30 января 2018 266
 0    0

В Милославском районе «потушили» пожар в бывшем здании школы. Фото и видео

В Милославском районе «потушили» пожар в бывшем здании школы. Фото и видео

В понедельник, 29 января, в бывшем здании школы в поселке Горняк Милославского района прошли учения пожарных. Об этом пишет ИД «Пресса».

В учениях поучаствовали пожарные из Пронского, Скопинского, Ряжского и Милославского районов, а также медики из Милославской ЦРБ, специалисты из РЭСК и работники горгаза.

«Подобные учения проходят у нас ежеквартально. Они необходимы для отработки взаимодействия пожарных гарнизонов при реальных пожарах», — расскаазал заместитель начальника Рязанской областной противопожарной спасательной службы Николай Лут.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
12:10, 30 января 2018
В Милославском районе «потушили» пожар в бывшем здании школы. Фото и видео
9:39, 30 января 2018
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 1
22:24, 29 января 2018
В Рыбновском районе загорелся цех с одеждой. Видео
20:37, 29 января 2018
Названа причина взрыва газа в Полянах, из-за которого погибла женщина
15:48, 29 января 2018
В Горроще маршрутка столкнулась с иномаркой
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
18 минут назад
Работники РНПК приходят на завод всерьез и надолго

Работники РНПК приходят на завод всерьез и надолго

На предприятии немало целых трудовых династий.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:50, 19 января 2018 39 958
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 39 276
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 3
12:33, 24 января 2018 20 007
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
11:28, 19 января 2018 18 506
Рязанка Наталья Соболева появилась на страницах Playboy Южной Африки 9
9:26, 21 января 2018 17 375
Подморозит. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю января
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум