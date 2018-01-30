В Милославском районе «потушили» пожар в бывшем здании школы. Фото и видео

В понедельник, 29 января, в бывшем здании школы в поселке Горняк Милославского района прошли учения пожарных. Об этом пишет ИД «
В учениях поучаствовали пожарные из Пронского, Скопинского, Ряжского и Милославского районов, а также медики из Милославской ЦРБ, специалисты из РЭСК и работники горгаза.
«Подобные учения проходят у нас ежеквартально. Они необходимы для отработки взаимодействия пожарных гарнизонов при реальных пожарах», — расскаазал заместитель начальника Рязанской областной противопожарной спасательной службы Николай Лут.