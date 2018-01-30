В марте на рязанских заправках проверят топливо. В Об этом RZN.info сообщила начальник территориального отдела Росстандарта по региону Валентина Муха.
По ее словам, в марте по всей стране пройдут контрольные закупки топлива и при найденных нарушениях автозаправочной станции придется заплатить штраф. Во время проверки проведут физико-химические экспертизы на соответствие государственным стандартам.
«Если вина АЗС будет доказана, то ей придется заплатить один процент от общегодовой выручки за прошедший год», — отметила она.
При повторных нарушениях штраф вырастет до двух миллионов рублей с конфискацией имущества или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.