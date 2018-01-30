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13:58, 30 января 2018 980
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В марте на рязанских заправках проверят топливо

В марте на рязанских заправках проверят топливо

В марте на рязанских заправках проверят топливо. В Об этом RZN.info сообщила начальник территориального отдела Росстандарта по региону Валентина Муха.

По ее словам, в марте по всей стране пройдут контрольные закупки топлива и при найденных нарушениях автозаправочной станции придется заплатить штраф. Во время проверки проведут физико-химические экспертизы на соответствие государственным стандартам.

«Если вина АЗС будет доказана, то ей придется заплатить один процент от общегодовой выручки за прошедший год», — отметила она.

При повторных нарушениях штраф вырастет до двух миллионов рублей с конфискацией имущества или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.


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