В четверг в Рыбном будут отлавливать стаю бездомных собак

В четверг, 1 февраля, в Рыбном будут отлавливать бездомных собак. Об этом RZN.info сообщили в городской службе по контролю за безнадзорными животными.
Ранее в соцсетях
Как отметила местная жительница, эта стая «бродит по всему городу».
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В четверг, 1 февраля, в Рыбном будут отлавливать бездомных собак. Об этом RZN.info сообщили в городской службе по контролю за безнадзорными животными.
Ранее в соцсетях
Как отметила местная жительница, эта стая «бродит по всему городу».
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