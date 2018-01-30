Спасатели опубликовали фоторепортаж с пожара в пошивочном цеху под Рязанью

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На место
Причину пожара и ущерб устанавливают.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
На сайте регионального ГУ МЧС
На место
Причину пожара и ущерб устанавливают.
Ранее
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Отмечается, что у «Наследия» и «Легенды Горького» удачная локация, что позволяет «без труда добраться до них из любого района города».