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13:58, 30 января 2018 3 427
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Спасатели опубликовали фоторепортаж с пожара в пошивочном цеху под Рязанью

Спасатели опубликовали фоторепортаж с пожара в пошивочном цеху под Рязанью

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

На сайте регионального ГУ МЧС опубликовали фоторепортаж с пожара. Он произошел в понедельник, 29 января, в пошивочном цеху в рыбновском селе Старолетово.

На место выезжали девять расчетов. Никто не пострадал.

Причину пожара и ущерб устанавливают.

Ранее появилось видео пожара.


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