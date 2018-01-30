Сотрудники «Рязаньэнерго» продемонстрировали Пучкову готовность к предстоящему паводку

В пятницу, 26 января, глава МЧС России Владимир Пучков оценил готовность Рязанской области к весеннему паводку. В поездке министра сопровождал губернатор Николай Любимов.
Пучкову презентовали специальное оборудование и технику, которые предназначены для обеспечения нормальной жизнедеятельности людей на подтопляемых территориях во время половодья. В свою очередь сотрудники ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» продемонстрировали главе МЧС имеющийся ресурс предприятия: командно-штабную машину, автокран, бурильную машину, бригадные машины, оснащенные необходимым инструментом, автономными источниками питания и современными средствами связи. Директор филиала «Рязаньэнерго» Михаил Подлягин доложил о готовности сил и средств энергетиков для ликвидации ЧС.
В ходе проверки Пучков провел совместное выездное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве области, в котором также участвовал заместитель генерального директора ПАО МРСК «Центра и Приволжья» — директор филиала «Рязаньэнерго» Михаил Подлягин. На заседании обсудили вопросы подготовки к весеннему половодью 2018 года.