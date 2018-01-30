Сотрудники Росгвардии «по горячим следам» поймали касимовца с украденным ноутбуком. Об этом сообщила пресс-служба органа исполнительной власти.
Вечером в понедельник, 29 января, злоумышленник пробрался в квартиру одного из домов на улице Окружной. Касимовец забрал ноутбук и 200 рублей.
К дому злоумышленника выехала группа задержания вневедомственной охраны подразделения Росгвардии Касимовского района. Вскоре молодого человека задержали.
Как выяснили правоохранители, 24-летнего мужчину уже судили за хищение.