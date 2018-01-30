Сиротам из Рязани вручили ключи от новых квартир. Фото

Сиротам из Рязани передали ключи от новых квартир. Торжественное вручение прошло в здании мэрии во вторник, 30 января.
С новосельем рязанцев поздравила замглавы горадминистрации Елена Сорокина. Она пожелала «тепла и уюта в их домах». Также Сорокина отметила, что по итогам ушедшего года в спецжилфлонде обеспечили новыми жилплощадями 68 человек. При этом все квартиры расположены в новостройках.
На приобретение жилья для очередников мэрия потратила 76,5 миллиона рублей. 60 рязанцев расселят в доме №6 по улице 2-ой Новоселковской, еще восемь человек будут жить в доме №38 на 8-ом Авиационном проезде.