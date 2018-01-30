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8:21, 30 января 2018 2 085
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Рязанские автоинспекторы провели эксперимент с «пьяным» водителем

Рязанские автоинспекторы провели эксперимент с «пьяным» водителем

Фото: УМВД по Рязанской области

Рязанские общественники и автоинспекторы провели эксперимент с «пьяным» водителем. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На парковке у одного из ТЦ 21-летний горожанин пытался привлечь внимание прохожих, притворяясь пьяным.

«Как показал эксперимент, никто из граждан не откликнулся на его просьбы „найти ключи“ или „помочь открыть автомобиль“. Вместо этого граждане оперативно сообщили о данном инциденте в дежурную часть ГИБДД», — отметила пресс-служба.

За полчаса автоинспекторам позвонили несколько рязанцев, обеспокоенных «странным поведением» водителя. В итоге на место вызова приехал экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД, который и «задержал» участника эксперимента.

«Бдительность граждан, которые незамедлительно реагируют на совершение противоправных действий (в данном случае имело место „попытка“ управлять транспортным средством в состоянии опьянения), значительно помогает правоохранительным органам выявлять и пресекать правонарушения. И, как следствие, снижать аварийность на дорогах нашего региона», — подчеркнули в пресс-релизе.


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