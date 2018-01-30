Рязанские автоинспекторы провели эксперимент с «пьяным» водителем

Рязанские общественники и автоинспекторы провели эксперимент с «пьяным» водителем. Об этом
На парковке у одного из ТЦ 21-летний горожанин пытался привлечь внимание прохожих, притворяясь пьяным.
«Как показал эксперимент, никто из граждан не откликнулся на его просьбы „найти ключи“ или „помочь открыть автомобиль“. Вместо этого граждане оперативно сообщили о данном инциденте в дежурную часть ГИБДД», — отметила пресс-служба.
За полчаса автоинспекторам позвонили несколько рязанцев, обеспокоенных «странным поведением» водителя. В итоге на место вызова приехал экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД, который и «задержал» участника эксперимента.
«Бдительность граждан, которые незамедлительно реагируют на совершение противоправных действий (в данном случае имело место „попытка“ управлять транспортным средством в состоянии опьянения), значительно помогает правоохранительным органам выявлять и пресекать правонарушения. И, как следствие, снижать аварийность на дорогах нашего региона», — подчеркнули в пресс-релизе.