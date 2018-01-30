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15:53, 30 января 2018 3 139
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Рязанка отсудила у застройщика 150 тысяч рублей

Рязанка отсудила у застройщика 150 тысяч рублей

Рязанка отсудила у застройщика 150 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Строительная компания не сдала жилье вовремя. Клиентка обращалась в фирму с попыткой получить неустойку и компенсацию морального вреда, однако ей отказали. В суде подтвердили право рязанки на взыскание денег с застройщика.

«Не сделав должных выводов о необходимости погашения задолженности, руководитель должника попросту проигнорировал требование судебного пристава-исполнителя. Тогда в рамках предусмотренных законодательством полномочий судебный пристав-исполнитель разыскал расчетный счет должника и обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на нем», — говорится в пресс-релизе.


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