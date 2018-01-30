Рязанка отсудила у застройщика 150 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Строительная компания не сдала жилье вовремя. Клиентка обращалась в фирму с попыткой получить неустойку и компенсацию морального вреда, однако ей отказали. В суде подтвердили право рязанки на взыскание денег с застройщика.
«Не сделав должных выводов о необходимости погашения задолженности, руководитель должника попросту проигнорировал требование судебного пристава-исполнителя. Тогда в рамках предусмотренных законодательством полномочий судебный пристав-исполнитель разыскал расчетный счет должника и обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на нем», — говорится в пресс-релизе.