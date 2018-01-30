Рязанец попал под следствие за дачу взятки полицейскому

В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего уроженца Азербайджана, который подозревается в даче ввзятки сотруднику полиции. Об этом сообщила
Случай произошел в ноябре. Во время рейда в Сасове полиция обнаружила, что один из индивидуальных предпринимателей продавал контрафактную продукцию. Желая избежать административной ответственности мужчина передал замначальнику полиции Сасова, «действовавшему в рамках оперативного эксперимента», взятку в сумме 14 тысяч рублей.
Сейчас идет следствие, во время которого установят все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.