Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:20, 30 января 2018 2 004
 0    0

Рязанец попал под следствие за дачу взятки полицейскому

Рязанец попал под следствие за дачу взятки полицейскому

В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего уроженца Азербайджана, который подозревается в даче ввзятки сотруднику полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Случай произошел в ноябре. Во время рейда в Сасове полиция обнаружила, что один из индивидуальных предпринимателей продавал контрафактную продукцию. Желая избежать административной ответственности мужчина передал замначальнику полиции Сасова, «действовавшему в рамках оперативного эксперимента», взятку в сумме 14 тысяч рублей.

Сейчас идет следствие, во время которого установят все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:53, 30 января 2018
Площадь Ленина в Рязани предложили переименовать
19:49, 30 января 2018
В Рязанской области осудят за сбыт поддельных купюр и кражу электросушилки
19:05, 30 января 2018
Как изменения в ОСАГО отразились на водителях
18:20, 30 января 2018
Рязанец попал под следствие за дачу взятки полицейскому
17:07, 30 января 2018
Заблокированным жителям Заборья проложат новую дорогу — Черныш
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
13 часов назад
«Мармакс» предложил рязанцам коммерческую недвижимость в ЖК «Наследие» и клубном доме «Легенда Горького»

«Мармакс» предложил рязанцам коммерческую недвижимость в ЖК «Наследие» и клубном доме «Легенда Горького»

Отмечается, что у «Наследия» и «Легенды Горького» удачная локация, что позволяет «без труда добраться до них из любого района города».

Популярное
Комментируемое
Новое
8:50, 19 января 2018 40 137
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
12:33, 24 января 2018 20 752
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
11:28, 19 января 2018 18 768
Рязанка Наталья Соболева появилась на страницах Playboy Южной Африки 9
9:39, 30 января 2018 17 632
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 4
9:26, 21 января 2018 17 428
Подморозит. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю января
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум