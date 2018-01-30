Рязанец незаконно выписал себе премии почти на сто тысяч

Глава рязанского бюджетного учреждения незаконно выписал себе премии на 95 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
«Используя должностное положение и осуществляя свои полномочия единолично, как руководитель бюджетного учреждения, в нарушение положения о системе оплаты труда, на протяжении некоторого времени выписывал на свое имя премии, тем самым совершил хищения денежных средств, вверенных ему, путем присвоения», — говорится в пресс-релизе.
Мужчину признали виновным и обязали его возместить ущерб. Он не спешил выполнить требование, даже когда часть его имущества арестовали. Рязанец выплатил деньги лишь после того, как ему временно запретили выезжать из страны.
«Узнав о том, что судебный пристав применил в отношении него такую меру принудительного характера, гражданин был крайне взволнован. Такое недоумение мужчины вызвал факт наличия у него на ближайший дни приобретенной туристической путевки в теплые страны. Понимая, что не рассчитавшись с долгами пересечь государственную границу ему не удастся, гражданин в экстренном порядке перечислил денежные средства», — отметили в пресс-службе.