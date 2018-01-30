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12:36, 30 января 2018 1 569
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Рязанцы смогут сообщить о лесном пожаре через приложение

Рязанцы смогут сообщить о лесном пожаре через приложение

Рязанцы смогут сообщить о пожаре через мобильное приложение «Берегите лес». Информация об этом появилась на сайте разработчика — «Авиалесоохраны».

При помощи приложения можно бесплатно позвонить на прямую линию Федеральной диспетчерской службы Рослесхоза, написать сообщение и прикрепить к нему фотографию. Местонахождение пользователя и координаты места происшествия определяются автоматически.

«В приложении доступны новости Федерального агентства лесного хозяйства и ФБУ „Авиалесоохрана“, на карте отмечены Региональные диспетчерские службы, Региональные учреждения авиационной охраны лесов и Органы исполнительной власти, уполномоченные в области лесных отношений. В специальном разделе размещены справочные документы», — отметили разработчики.


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