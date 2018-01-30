Рязанцев пригласили сыграть в хоккей в валенках

В Рязани проведут еще один турнир по хоккею в валенках. В этом году турнир пройдет на катке на Московском (перед бывшим кинотеатром «Москва»).
К участию приглашаются все желающие в возрасте от 18 лет. В состав команды включается восемь человек: пять полевых игроков, вратарь, два запасных игрока). Заявки принимаются до 12:00 часов 3 февраля по телефону 8-
Зрителей также ждет развлекательная программа: эстафета хоккей с мячом «Забей в ворота», конкурсы на дальность метания валенка и по пробитию штрафных буллитов.
Болельщиков, которые покажут лучшие результаты ждут призы.
Турнир пройдет в воскресенье, 4 февраля, в 10:00.