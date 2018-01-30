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11:47, 30 января 2018 324
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Рязанцев пригласили сыграть в хоккей в валенках

Рязанцев пригласили сыграть в хоккей в валенках

В Рязани проведут еще один турнир по хоккею в валенках. В этом году турнир пройдет на катке на Московском (перед бывшим кинотеатром «Москва»).

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 18 лет. В состав команды включается восемь человек: пять полевых игроков, вратарь, два запасных игрока). Заявки принимаются до 12:00 часов 3 февраля по телефону 8-+7 (953) 743-02-16 или на электронный адрес: Sport196@yandex.ru.

Зрителей также ждет развлекательная программа: эстафета хоккей с мячом «Забей в ворота», конкурсы на дальность метания валенка и по пробитию штрафных буллитов.

Болельщиков, которые покажут лучшие результаты ждут призы.

Турнир пройдет в воскресенье, 4 февраля, в 10:00.


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