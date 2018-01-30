Площадь Ленина в Рязани предложили переименовать

Площадь Ленина в Рязани хотят переименовать. С таким предложением выступил рязанский краевед Игорь Канаев на обсуждении ее реконструкции, во вторник, 30 января.
«Площадь должна получить свое историческое название — Хлебная. В таком случае проведение массовых праздников на площади будет оправдано. Нельзя отмечать День города, праздник Петра и Февронии на площади Ленина», — отметил краевед.
Кроме того, он предложил восстановить все шесть хлебных (торговых) рядов, из которых сохранились лишь два.
Губернатор Николай Любимов отметил, что переименование площади — это повод для еще большего обсуждения, нежели ее реконструкция.
В качестве компромисса он предложил указывать на топонимических знаках и табличках историческое название площади.
«Я не против такого изменения. Это скорее будет политическое решение, но многие столкнутся с неудобством переоформления документов», — подчеркнул губернатор.
Напомним, площадь Ленина начнут