На трассе М-5 столкнулись «Пежо» и «Рено»

Во вторник, 30 января, на трассе М-5 столкнулись Renault и Peugeot. Фотографии опубликовали в группе «
По словам очевидцев, авария произошла неподалеку от поворота на деревню Хирино.
Официальных данных об аварии пока нет.
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Во вторник, 30 января, на трассе М-5 столкнулись Renault и Peugeot. Фотографии опубликовали в группе «
По словам очевидцев, авария произошла неподалеку от поворота на деревню Хирино.
Официальных данных об аварии пока нет.
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Отмечается, что у «Наследия» и «Легенды Горького» удачная локация, что позволяет «без труда добраться до них из любого района города».