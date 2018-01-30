Минтранс предложил не высаживать на мороз безбилетников

Минтранс предложил не высаживать безбилетников из общественного транспорта на мороз. Это касается не только детей, но и взрослых, пишет газета «
Проект предусматривает альтернативу выдворения пассажира без билета. При этом, согласно документу, если пассажир откажется платить штраф, деньги с него могут взыскать в судебном порядке.
В Минтрансе также прорабатывают вопрос о наказании для контролеров, которые высаживают безбилетников, несмотря на опасность для жизни. Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков заявил, что их можно привлечь по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности», которая предусматривает до одного года лишения свободы.