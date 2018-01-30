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11:25, 30 января 2018 343
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Минтранс предложил не высаживать на мороз безбилетников 1

Минтранс предложил не высаживать на мороз безбилетников

Минтранс предложил не высаживать безбилетников из общественного транспорта на мороз. Это касается не только детей, но и взрослых, пишет газета «Известия».

Проект предусматривает альтернативу выдворения пассажира без билета. При этом, согласно документу, если пассажир откажется платить штраф, деньги с него могут взыскать в судебном порядке.

В Минтрансе также прорабатывают вопрос о наказании для контролеров, которые высаживают безбилетников, несмотря на опасность для жизни. Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков заявил, что их можно привлечь по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности», которая предусматривает до одного года лишения свободы.


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Отмечается, что у «Наследия» и «Легенды Горького» удачная локация, что позволяет «без труда добраться до них из любого района города».

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