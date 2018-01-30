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10:09, 30 января 2018 634
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Минфин США опубликовал «кремлевский список» в рамках закона о санкциях

Минфин США опубликовал «кремлевский список» в рамках закона о санкциях

Минфин США опубликовал «кремлевский список» в рамках закона о санкциях, пишет «Интерфакс».

В список вошли бизнесмены Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Алишер Усманов, а также Вагит Алекперов, Петр Авен, Елена Батурина, братья Ананьевы, Леонид Федун, Сергей Галицкий, Филарет Гальчев, Роман Авдеев, Михаил Гуцериев, Евгений Касперский, Сулейман Керимов, Игорь Кесаев, Андрей Косогов, Алексей Кузьмичев, Владимир Лисин, Зиявудин Магомедов, Искандер Махмудов, Александр Мамут, Леонид Михельсон, Юрий Мильнер, Борис Минц, Алексей Мордашов, Год Нисанов, Михаил Прохоров, Дмитрий Пумпянский, Виктор Рашников, Кирилл Шамалов, Олег Тиньков, Виктор Вексельберг, Аркадий Волож, Владимир Евтушенков.

Всего в документе 96 крупных бизнесменов с состоянием более миллиарда долларов и 114 чиновников и глав госкомпаний. В их числе — Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Аркадий Дворкович, Николай Никифоров, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Герман Греф, Андрей Костин, Борис Ковальчук, Сергей Горьков, Алексей Лихачев, Виталий Савельев, Николай Токарев и другие.

Отмечается, что отдельной частью доклада является список предприятий, имеющих долю государства более 25% и выручку более двух миллиардов долларов.

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