Марину Бондареву утвердили главой рязанского фонда капремонта

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Решением конкурсной комиссии от 25 января Марину Бондареву утвердили на должности гендиректора рязанского фонда капремонта. Информация об этом появилась на сайте организации.
Напомним, Бондареву назначили временно исполняющей обязанности главы фонда после ухода Игоря Квашина. Он уволился по собственному желанию из-за невыполнения поручений правительства области. В частности, они касались корректировки региональной программы капремонта на 2016 год и подходов к формированию программы на 2017 год.
Фотография сайта Фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области