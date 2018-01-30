Любимов поручил усилить контроль за качеством продуктов, поставляемых в учреждения соцсферы

Николай Любимов поручил усилиь контроль за безопасностью продуктов, которые приобретаются для учреждений соцсферы. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Во вторник, 30 января, прошло совещаение, посвященное вопросам организации питания в государственных учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты Рязанской области.

По словам губернатора, сейчас проблема фальсификации пищевой продукции «является особо актуальной».

«Нам нужен действенный механизм контроля за качеством и безопасностью продуктов, которые приобретаются для учреждений социальной сферы. Хорошо зарекомендовала себя система проведения мониторинга, которая уже используется в ряде регионов России. По результатам исследований в отношении недобросовестных поставщиков должны приниматься меры, предусмотренные законодательством», — сказал Любимов.

Глава региона поставил задачу привлекать к участию в поставках региональных товаропроизводителей.

«Рязанская продукция, в основном, качественная и экологичная. А в случае выявления нарушений с руководителей местных предприятий спросить значительно проще, чем с тех, которые находятся за пределами области», — отметил глава региона.

Любимов подчеркнул, что на качество приобретаемой продукции может повлиять привлечение общественности.

«Народный контроль отлично действует в таких сферах, как дорожное строительство, капитальный ремонт жилых домов, создание комфортной городской среды и ряде других. Уверен, что также эффективно общественники будут участвовать в контроле за качеством продуктов питания», — сказал губернатор.

Также он отметил, что есть ряд причин, осложняющих работу, «в том числе низкие стартовые цены при проведении тендеров, логистика, не отвечающая современным требованиям».

«Никто никого не заставляет принимать участие в аукционах, все это делают добровольно и должны исполнять взятые на себя обязательства», — сказал Любимов.