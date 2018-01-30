Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:24, 30 января 2018 1 179
 0    0

Любимов поручил усилить контроль за качеством продуктов, поставляемых в учреждения соцсферы 1

Любимов поручил усилить контроль за качеством продуктов, поставляемых в учреждения соцсферы

Николай Любимов поручил усилиь контроль за безопасностью продуктов, которые приобретаются для учреждений соцсферы. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Во вторник, 30 января, прошло совещаение, посвященное вопросам организации питания в государственных учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты Рязанской области.

По словам губернатора, сейчас проблема фальсификации пищевой продукции «является особо актуальной».

«Нам нужен действенный механизм контроля за качеством и безопасностью продуктов, которые приобретаются для учреждений социальной сферы. Хорошо зарекомендовала себя система проведения мониторинга, которая уже используется в ряде регионов России. По результатам исследований в отношении недобросовестных поставщиков должны приниматься меры, предусмотренные законодательством», — сказал Любимов.

Глава региона поставил задачу привлекать к участию в поставках региональных товаропроизводителей.

«Рязанская продукция, в основном, качественная и экологичная. А в случае выявления нарушений с руководителей местных предприятий спросить значительно проще, чем с тех, которые находятся за пределами области», — отметил глава региона.

Любимов подчеркнул, что на качество приобретаемой продукции может повлиять привлечение общественности.

«Народный контроль отлично действует в таких сферах, как дорожное строительство, капитальный ремонт жилых домов, создание комфортной городской среды и ряде других. Уверен, что также эффективно общественники будут участвовать в контроле за качеством продуктов питания», — сказал губернатор.

Также он отметил, что есть ряд причин, осложняющих работу, «в том числе низкие стартовые цены при проведении тендеров, логистика, не отвечающая современным требованиям».

«Никто никого не заставляет принимать участие в аукционах, все это делают добровольно и должны исполнять взятые на себя обязательства», — сказал Любимов.

Напомним, ранее в рязанских СМИ появилась информация, что ученик школы-интерната №18 нашел в обеде личинку. После этого в школе организовали проверку.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
20:53, 30 января 2018
В Новомичуринске из-за ОРВИ закрыли на карантин начальные классы
19:24, 30 января 2018
Любимов поручил усилить контроль за качеством продуктов, поставляемых в учреждения соцсферы 1
16:21, 30 января 2018
Первоклассников рязанской школы отправили на каникулы из-за угрозы карантина
19:58, 29 января 2018
Михайловскому дому-интернату подарили специализированный автобус
12:32, 29 января 2018
С февраля вырастет ежемесячная выплата для льготников
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
13 часов назад
«Мармакс» предложил рязанцам коммерческую недвижимость в ЖК «Наследие» и клубном доме «Легенда Горького»

«Мармакс» предложил рязанцам коммерческую недвижимость в ЖК «Наследие» и клубном доме «Легенда Горького»

Отмечается, что у «Наследия» и «Легенды Горького» удачная локация, что позволяет «без труда добраться до них из любого района города».

Популярное
Комментируемое
Новое
8:50, 19 января 2018 40 137
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
12:33, 24 января 2018 20 752
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
11:28, 19 января 2018 18 768
Рязанка Наталья Соболева появилась на страницах Playboy Южной Африки 9
9:39, 30 января 2018 17 633
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 4
9:26, 21 января 2018 17 428
Подморозит. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю января
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум