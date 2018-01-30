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16:36, 30 января 2018 1 091

Компания «ЕДИНСТВО» предложила рязанцам выиграть квартиру 2

Компания «ЕДИНСТВО» предложила рязанцам выиграть квартиру

Группа компаний «ЕДИНСТВО» запустила акцию «Выигрывайте все!». Рязанцам предложили делать покупки в период с 1 января по 14 ноября 2018 года, собирать баллы и выигрывать ценные призы, среди которых гарантированный приз — билет на гала-концерт со звездой и главный приз — квартира.

Для того, чтобы выиграть, необходимо:

1. Заключить договор (долевого участия, купли-продажи) на приобретение любого объекта в ГК «ЕДИНСТВО».

2. Получить свой личный промокод при заключении договора у менеджера или на стойке ресепшн в центральном офисе компании по адресу: Рязань, улица Вокзальная, 41 Н5.

3. Проверить свои баллы на сайте с помощью личного промокода. За каждые потраченные 30 тысяч рублей начисляется 1 балл. Баллы начисляются с момента внесения первого платежа по договору.

Градация подарков по баллам:

  • от 10 до 15 баллов — смартфон;
  • от 16 до 30 баллов — подарочный сертификат в сеть магазинов техники и электроники «Элекс» номиналом 80 тысяч рублей;
  • от 31 до 50 баллов — подарочный сертификат на путешествие номиналом 120 тысяч рублей без конкретного направления;
  • от 51 и более — однокомнатная квартира.

4. В период с 15 октября по 14 ноября распечатать гарантированный приз — электронный билет на концерт — на сайте или получить печатную форму билета в офисе компании.

5. Прийти 16 ноября на гала-концерт со звездой и подведение итогов и зарегистрироваться. Иметь при себе паспорт, а также личный билет со штрих-кодом.

Итоги акции опубликуют на сайте 15 ноября (в период с 15:00 до 18:00). Оглашение итогов и вручение подарков пройдет с 19:00 до 22:00 16 ноября на праздничном концерте в ДС «Олимпийский» по адресу: улица Зубковой, 12 корпус 2.

*Сроки проведения акции с 1.01.2018 по 16.11.2018. С полной информацией об организаторе акции, правилах и условиях проведения, призах, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте www. edinstvo62.ru. Проектные декларации, участвующих в акции объектов опубликованы на сайте. Участники акции имеют права и несут обязательства, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также действующими правилами. Количество призов соответствует количеству участников акции.


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