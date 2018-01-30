Компания «ЕДИНСТВО» предложила рязанцам выиграть квартиру

Группа компаний «ЕДИНСТВО» запустила акцию «Выигрывайте все!». Рязанцам предложили делать покупки в период с 1 января по 14 ноября 2018 года, собирать баллы и выигрывать ценные призы, среди которых гарантированный приз — билет на гала-концерт со звездой и главный приз — квартира.
Для того, чтобы выиграть, необходимо:
1. Заключить договор (долевого участия, купли-продажи) на приобретение любого объекта в ГК «ЕДИНСТВО».
2. Получить свой личный промокод при заключении договора у менеджера или на стойке ресепшн в центральном офисе компании по адресу: Рязань, улица Вокзальная, 41 Н5.
3. Проверить свои баллы на
Градация подарков по баллам:
- от 10 до 15 баллов — смартфон;
- от 16 до 30 баллов — подарочный сертификат в сеть магазинов техники и электроники «Элекс» номиналом 80 тысяч рублей;
- от 31 до 50 баллов — подарочный сертификат на путешествие номиналом 120 тысяч рублей без конкретного направления;
- от 51 и более — однокомнатная квартира.
4. В период с 15 октября по 14 ноября распечатать гарантированный приз — электронный билет на концерт — на
5. Прийти 16 ноября на гала-концерт со звездой и подведение итогов и зарегистрироваться. Иметь при себе паспорт, а также личный билет со штрих-кодом.
Итоги акции опубликуют на
*Сроки проведения акции с 1.01.2018