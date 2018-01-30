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13:37, 30 января 2018 3 555
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Ко дню рождения режиссера. Крылатые фразы из фильмов Леонида Гайдая

Ко дню рождения режиссера. Крылатые фразы из фильмов Леонида Гайдая

30 января известному советскому и российскому кинорежиссеру Леониду Гайдаю исполнилось бы 95 лет. За годы творчества он создал десятки фильмов, которые приобрели всенародную любовь и стали классикой комедийного кино, а реплики его героев разошлись на цитаты:

  • «Какое житие твое, пес смердящий, ты посмотри на себя!»
  • «Куй железо, не отходя от кассы!»
  • «Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить — еще лучше!»
  • «Это студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!»
  • «Огласите весь список, пожалуйста!»
  • «Профессор, конечно, лопух, но аппаратура принеммм, принеммм!»
  • «Надо, Федя, надо!»
  • «И тебя вылечат, и меня вылечат!»
  • «Помедленнее, пожалуйста, я записываю!»
  • «Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания».

Некоторые из его кинолент не теряют популярность сразу у нескольких поколений зрителей — «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Самогонщики» и одна из последних заметных работ «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди». В целом фильмография режиссера насчитывает около 45 работ в 26-ти проектах.

Съемочная группа Гайдая побывала во многих уголках России, не обошла она стороной и Рязанскую область. Сорок лет назад в Касимове прошли съемки фильма «Инкогнито из Петербурга» по мотивам повести Николая Гоголя «Ревизор».

Благодаря режиссеру в картине навсегда запечатлены касимовские просторы и архитектура старинного города: торговые ряды на Соборной площади, Успенская церковь и церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Напомним, около главного корпуса РГУ имени Есенина установлен памятник студентам Саше и Нине — героям гайдаевского фильма «Наваждение».

Фото: кадры из фильма «Инкогнито из Петербурга»


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