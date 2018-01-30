Ко дню рождения режиссера. Крылатые фразы из фильмов Леонида Гайдая

30 января известному советскому и российскому кинорежиссеру Леониду Гайдаю исполнилось бы 95 лет. За годы творчества он создал десятки фильмов, которые приобрели всенародную любовь и стали классикой комедийного кино, а реплики его героев разошлись на цитаты:
- «Какое житие твое, пес смердящий, ты посмотри на себя!»
- «Куй железо, не отходя от кассы!»
- «Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить — еще лучше!»
- «Это студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!»
- «Огласите весь список, пожалуйста!»
- «Профессор, конечно, лопух, но аппаратура принеммм, принеммм!»
- «Надо, Федя, надо!»
- «И тебя вылечат, и меня вылечат!»
- «Помедленнее, пожалуйста, я записываю!»
- «Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания».
Некоторые из его кинолент не теряют популярность сразу у нескольких поколений зрителей — «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Самогонщики» и одна из последних заметных работ «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди». В целом фильмография режиссера насчитывает около 45 работ в 26-ти проектах.
Съемочная группа Гайдая побывала во многих уголках России, не обошла она стороной и Рязанскую область. Сорок лет назад в Касимове прошли съемки фильма «Инкогнито из Петербурга» по мотивам повести Николая Гоголя «Ревизор».
Благодаря режиссеру в картине навсегда запечатлены касимовские просторы и архитектура старинного города: торговые ряды на Соборной площади, Успенская церковь и церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.
Напомним, около главного корпуса РГУ имени Есенина установлен
Фото: кадры из фильма «Инкогнито из Петербурга»