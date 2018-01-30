Гендиректора Рязанского приборного завода наградили епархиальной медалью

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк вручил гендиректору АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в КРЭТ) Павлу Будагову медаль во имя святого благоверного Романа Рязанского.
Медаль учреждена Рязанской епархией и является высшей наградой, вручаемой представителям светской власти и благотворителям.
«Я с особым чувством принимаю эту награду. У нашего предприятия с Рязанской епархией давние, добрые отношения. Для нас это очень важно и неоценимо, поскольку объединение вокруг христианских традиций способствует сохранению многовекового исторического и культурного наследия общества. И нам приятно осознавать, что коллектив ГРПЗ тоже оказывает содействие благому делу. Поэтому наше предприятие по мере возможности всегда помогает РПЦ. Мы и дальше будем стараться вносить свой вклад в дело сохранения духовно-нравственных ценностей», — отметил Будагов.
Справка
Государственный Рязанский приборный завод оказывает помощь храмам и монастырям города и области. В их числе Казанский женский монастырь и Свято-Троицкий мужской монастырь. В 2017 году завод содействовал восстановлению колокольни Борисо-Глебского собора — древнейшего храма Рязани. Предприятие помогает и небольшим приходам в Клепиковском, Спасском, Пронском, Рязанском районах.
В настоящее время ГРПЗ оказывает содействие в строительстве храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Рыбном.