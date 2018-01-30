«Элекс» протестировал шлем виртуальной реальности на региональном этапе «Робофеста 2018»

20 января в рязанском технопарке «Кванториум» при поддержке «
Самым младшим участникам предложили представить проект, который помог бы рационально использовать воду. «Представленные идеи были довольно серьезными, несмотря на возраст конструкторов. Самому молодому участнику было всего шесть лет», — сообщили в пресс-службе «
Рязанцы постарше должны были собрать и запрограммировать робота, который на скорость проехал бы трассу и одновременно собрал груз в определенном порядке.
Всем победителям компания вручила призы. Кроме того, в перерывах между соревнованиями участники получали подарки и испытали виртуальную реальность в демо-зоне «