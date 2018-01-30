Для жителей еще четырех рязанских сел запустили скоростной мобильный интернет

Оператор Tele2 запустил сеть 3G в селах Дядьково Рязанского района, Криуша Клепиковского района, Клекотки Скопинского района и Погост Касимовского района. Также компания усовершенствовала покрытие 3G/4G в Рязани и области.
«В результате скоростной интернет Tele2 по приятным ценам стал доступен для еще четырех тысяч местных жителей», — сообщили в пресс-службе компании.
Кроме этого, оператор улучшил качество голосовой связи и скоростного интернета в регионе. Так, в селе Захарово усовершенствовали покрытие 4G. В Рязани — в районе Дягилево, на проезде Яблочкова, на улицах Бронная и Новоселов — улучшили качество мобильного интернета 3G/4G.
«Популярность услуг мобильного интернета в сети Tele2 постоянно растет, — рассказал технический директор рязанского филиала Tele2 Андрей Мотовилов. — Так, только за 2017 год доля активных пользователей интернета выросла на 14%, а суммарно все наши абоненты в Рязанской области стали скачивать почти в два раза больше трафика, чем на начало прошлого года. Мы стремимся максимально отвечать потребностям рязанцев и постоянно расширяем покрытие сетей 3G/4G, а также совершенствуем качество связи с учетом растущего числа пользователей».
Отмечается, что в настоящее время услуги скоростного интернета четвертого поколения доступны для 78% жителей Рязанской области, третьего поколения — для 80%. В ближайших планах компании запуск новых сетей еще в ряде населенных пунктов региона.