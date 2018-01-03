В столкновении двух легковушек в Югре погибли десять человек

В Ханты-Мансийском автономном округе произошло ДТП, которое унесло жизни десяти человек. Среди них четверо детей, передает «
На 158-м километре региональной трассы Ханты-Мансийск столкнулись автомобили Mazda-6 и Renault Duster. При столкновении Mazda загорелась. По предварительным данным, водитель одной из машин не справился с управлением.
Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах произошедшего. По факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
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