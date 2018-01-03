В Песочне закрыли наркопритон

Рязанские полицейские пресекли деятельность наркопритона в Дашково-Песочне. Об этом сообщила
Выяснилось, что в квартире дома на улице Песочинской «с некоторых пор стали регулярно собираться лица, употребляющие наркотики синтетического происхождения». Полиция следила за 29-летним хозяином квартиры, поскольку тот неоднократно был судим за наркопреступления.
«Когда в квартире в очередной раз собрались подозрительные гости, туда наведались полицейские и задержали присутствовавших, находившихся в состоянии наркотического опьянения. В результате обследования жилища в присутствии понятых были изъяты предметы, используемые для потребления наркотиков и иные вещественные доказательства», — говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 232 УК РФ (организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств), за что может грозить до 4 лет лишения свободы. Проводится расследование.