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11:41, 3 января 2018 2 032
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В Песочне закрыли наркопритон

В Песочне закрыли наркопритон

Рязанские полицейские пресекли деятельность наркопритона в Дашково-Песочне. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Выяснилось, что в квартире дома на улице Песочинской «с некоторых пор стали регулярно собираться лица, употребляющие наркотики синтетического происхождения». Полиция следила за 29-летним хозяином квартиры, поскольку тот неоднократно был судим за наркопреступления.

«Когда в квартире в очередной раз собрались подозрительные гости, туда наведались полицейские и задержали присутствовавших, находившихся в состоянии наркотического опьянения. В результате обследования жилища в присутствии понятых были изъяты предметы, используемые для потребления наркотиков и иные вещественные доказательства», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 232 УК РФ (организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств), за что может грозить до 4 лет лишения свободы. Проводится расследование.


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