В Касимове сгорел авомобиль. Об этом сообщила
Пожар произошел на улице Татарская в среду, 3 января, около 7:50. Никто не пострадал.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. На место происшествия один автомобиль и три спасателя.
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В Касимове сгорел авомобиль. Об этом сообщила
Пожар произошел на улице Татарская в среду, 3 января, около 7:50. Никто не пострадал.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. На место происшествия один автомобиль и три спасателя.
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Чем же занять себя в эту бесснежную, но не теряющую новогодний оттенок пору?