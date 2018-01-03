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13:19, 3 января 2018 1 104
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В Касимове сгорел авомобиль

В Касимове сгорел авомобиль

В Касимове сгорел авомобиль. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел на улице Татарская в среду, 3 января, около 7:50. Никто не пострадал.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. На место происшествия один автомобиль и три спасателя.


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