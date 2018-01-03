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19:46, 3 января 2018 443
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В Дании украли самую дорогую в мире бутылку русской водки

В Дании украли самую дорогую в мире бутылку русской водки

Из бара в Копенгагене похитили бутылку самой дорогой в мире водки Russo-Baltique стоимостью в 1,3 миллиона долларов. Ее украли из музея, организованного в подвале помещения, пишет Sputnik International.

Владелец бара взял водку напрокат полгода назад в России. На изготовление бутылки ушло по три килограмма золота и серебра, чем и объясняется ее высокая стоимость. Бутылка также украшена той же кожей, которая использовалась в отделке автомобиля 1912 года выпуска, принимавшего участие в Ралли Монте-Карло.

Похитителей засняла камера наблюдения. Бутылку украли двое мужчин в бейсболках и масках, скрывающих лица.

Из 1200 бутылок, представленных в музее, унесли только эту.


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