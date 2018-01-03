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17:16, 3 января 2018 1 188
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Рязанка рассказала, как спасатели помогли снять застрявшее на пальце ее сына кольцо 1

Рязанка рассказала, как спасатели помогли снять застрявшее на пальце ее сына кольцо

Рязанские спасатели помогли мальчику снять застрявшее на пальце кольцо. Об этом рассказала мать ребенка на странице в The Golbii.

Случай произошел в воскресенье, 31 декабря. Женщина рассказала, что кольцо не удалось снять самостоятельно. Она позвонила в МЧС и вызвала спасателей, которые приехали спустя время.

«Тут ко мне на кухню заходит Саня и сообщает: нашел кольцо всевластия, надел и снять не может. Окей, гугл! Ага, способ с ниткой. Не сработал. Масло — мимо. Мыло — никак. Вот блин! Куда ехать — не понятно. Звоню в экстренную службу. Поздравляю с наступающим, объясняю ситуацию. Велят звонить 101. Звоню — „пожарная часть слушает“. Ой, говорю, у нас не пожар — у нас колечко. А, отвечают, это тоже к нам. Записали адрес, телефон, ждите. Время 16:40», — написала рязанка.

«Через час приезжают трое сугубых мужиков по форме. Попробовали фокус с ниткой — неудача. Применили кусачки — но артефакт с Али-экспресс претендовал на то, что его уничтожение возможно лишь в жерле Одинокой горы где-то в центре Мордора. В ход пошла ножовка по металлу. Оставила я Сашу и назгулов решать проблему кольца на кухне, сама с Андрюшей приняла еще рюмки 3-4, потому как волнительно. Саня периодически охлаждал руку под краном и на живом примере изучил, как механическая энергия преобразовывается в тепловую. Иногда из кухни доносился веселый смех. В общем, всего час с небольшим — и кольцо было уничтожено, а Фродо освобожден. МЧСники отказались от кофе-чая, хотела им хотя бы конфет с собой дать — сбежали. Думаю, они не в обиде — все-таки в новогоднюю ночь лучше пилить кольцо с шутками и прибаутками, чем кишки от петард по деревьям сматывать», — рассказала женщина.

В конце сообщения автор поблагодарила сотрудников. «МЧС Рязань, с Новым Годом! Пусть он будет максимально спокойным и приятным. Вы нам очень нужны! Спасибо, родные», — написала она.

Фото Катерины Смирновой


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