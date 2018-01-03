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16:10, 3 января 2018 734
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Рязанцам рассказали о праздновании Нового года в разных странах. Фото

Рязанцам рассказали о праздновании Нового года в разных странах. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В среду, 3 января, на улице Почтовая прошла экскурсия для жителей и гостей города «Традиции празднования Нового года в разных странах».

В этот день рязанцам рассказали об особенностях Нового года и Рождества во Франции, Италии, Германии и в Польше. В экскурсии приняли участие около двадцати человек: помимо тех, кто пришел заранее также были и случайные прохожие. Также горожанам рассказали о первом рязанском ателье, винных погребах, открытках и городах-побратимах.

По словам руководителя туристско-образовательного проекта «Я вам покажу» Ксении Паначевой «для жителей и гостей города очень важно знать свое, а не только чужое».

«В ближайшие дни в Рязани мы планируем провести серию новогодних экскурсий на различную тематику», — рассказала

Расписание встреч:

  • 4 января, 12:00-13:00. Экскурсия «Традиции празднования Нового года и Рождества в губернской Рязани». Место встречи: площадь перед филармонией. Цена: бесплатно.
  • ​5 января, 12:00-13:00. Экскурсия «Советский новый год». Место встречи: площадь перед филармонией. Цена: бесплатно.
  • 5 января, 16:00-17:00. Мастер-класс по росписи деревянной елочной игрушки Место встречи: Вознесенский храм. Цена: 300 рублей с человека.

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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