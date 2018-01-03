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18:28, 3 января 2018 899
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Рождество в ЦФО станет самым теплым за всю историю

Рождество в ЦФО станет самым теплым за всю историю

В начале января в столичном регионе сохранится аномально теплая погода. Вместо январских морозов в Москве и Подмосковье ожидается январская «оттепель», и к Рождеству характер погоды существенно не изменится, передает Life.

В среду и четверг в Москве сохранятся +1,+3 градуса, по ночам в некоторых районах ожидается мороз. В пятницу и субботу — от 0 до +2 и легкий снег.

В рождественскую ночь +1 и возможны осадки. 7 января температура днем может подняться до +5 градусов, что станет абсолютным рекордом за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений.

Прежний рождественский максимум зафиксировали в 2007 году, когда термометры показали +3,5 градуса.


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