В сгоревшей квартире в Горроще погиб рязанец

На пожаре на улице Гагарина в Рязани погиб 54-летний хозяин квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Спасатели эвакуировали 20 человек из пятиэтажного блочного дома.
Напомним, возгорание
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На пожаре на улице Гагарина в Рязани погиб 54-летний хозяин квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Спасатели эвакуировали 20 человек из пятиэтажного блочного дома.
Напомним, возгорание
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Первый в мире телефонный разговор состоялся 10 марта 1876 года, когда существовало всего два телефонных аппарата, стоявших в соседних комнатах.