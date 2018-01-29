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13:08, 29 января 2018 4 479
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В рязанской маршрутке снова пострадал ребенок 2

В рязанской маршрутке снова пострадал ребенок

В рязанской маршрутке снова пострадал ребенок. Об этом в Instagram rzn_life написала его мать, ехавшая в этом же микроавтобусе.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 января. По словам женщины, она выходила из задней двери маршрутки №88. Спустившись с высокой ступеньки первой, она обернулась, чтобы взять ребенка на руки, но в этот момент водитель нажал на «газ».

«В итоге синяк и истерика у ребенка, невроз у меня. А все, что сказал водитель: „Сами смотрите, что вы делаете“», — написала рязанка. Она также назвала произошедшее «вопиющим безобразием».

Напомним, ранее в транспорте затолкали 11-летнюю девочку. Позже водители ответили на обвинения в хамстве.


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