В рязанской маршрутке снова пострадал ребенок. Об этом в Instagram rzn_life написала его мать, ехавшая в этом же микроавтобусе.
Инцидент произошел в воскресенье, 28 января. По словам женщины, она выходила из задней двери маршрутки №88. Спустившись с высокой ступеньки первой, она обернулась, чтобы взять ребенка на руки, но в этот момент водитель нажал на «газ».
«В итоге синяк и истерика у ребенка, невроз у меня. А все, что сказал водитель: „Сами смотрите, что вы делаете“», — написала рязанка. Она также назвала произошедшее «вопиющим безобразием».
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